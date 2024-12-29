آيت نوري يمنح تمريرتين حاسمتين في مواجهة توتنهام

ساهم الدولي الجزائري رايان آيت نوري، اليوم الأحد، في عودة فريقه ولفرهامبتون، بنتيجة التعادل الإيجابي، من تنقلهم لمواجهة فريق توتنهام.

وشارك آيت نوري، أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه ولفرهامبتون، في هذه المواجهة اللتي جمعتهم بمضيفهم توتنهام، لسحاب الجولة الـ19 من البريمرليغ.

وبرز الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ6، بمنحه تمريرة حاسمة لزميله تشان، الذي افتتح باب التسجيل، تلتها تمريرة حاسمة ثتنية من آيت نوري، في الدقيقة 86، لزميله لارسن، الذي سجل الهدف الثاني وعدل النتيجة لولفرهامبتون.

وأنهى آيت نوري، وناديه ولفرهامبتون، هذه المواجهة التي جمعتهم بمضيفهم توتنهام، بنتبجة التعادل الإيجابي، هدفين في كل شبكة.