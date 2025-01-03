آيت نوري ينال الإعتراف في الدوري الإنجليزي الممتاز

حظي الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، لاعب نادي ولفرهامبتون، بالإعتراف، نظير تألقه في الجولة الأخيرة ممن البريمرليغ.

ونشر موقع “هوسكورد” العالمي، التشكيلة المثالية للجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ضمت اسم آيت نوري.

ونال الدولي الجزائر، علامة (8.07)، نظير المردود الذي قدمه في هذه الجولة، ما جعله يتواجد في هذه التشكيلة المثالية، إلى جانب كبار نجوم البريمرليغ على غرار محمد صلاح، هلاند، وغيرهم.

يذكر أن ريان آيت نوري، منح تمريرتين حاسمتين في مباراةالدولة الـ19، والتي تعادل فيها ناديه ولفرهامبتون، مع مضيفه توتنهام، بنتيجة (2-2).