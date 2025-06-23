آيت نوري ينفرد برقم مميز في مونديال الأندية

بصم المدافع الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، على مستويات راقية، في أول ظهور له، بألوان ناديه مانشستر سيتي الانجليزي، الذي التحق به جوان الجاري، قادما من وولفرهامبتون.

وشارك آيت نوري، أساسيا، رفقة “السيتيزن” في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الاثنين. أمام العين الإماراتي، ضمن الجولة الـ 2 من بطولة العالم للأندية. بعدما بقي حبيسا لكرسي الاحتياط، في جولة الافتتاح، أمام الوداد البيضاوي.

وتألق الظهير الأيسر لـ”الخضر” في انتصار ناديه الكبير، بنتيجة 6-0، حيث بلغت دقة تمريراته 95% بواقع 56 تمريرة ناجحة من أصل 59. حسب إحصائية نشرها “هوسكورد” المختص في الأرقام والاحصائيات.

كما قدم آيت نوري، 6 عرضيات واحدة منها ناجحة. إلى جانب 4 مراوغات ناجحة من أصل 6 محاولات، وقام بتشتيت الكرة مرة واحدة، مقابل 3 تدخلات على الكرة، وفاز بـ 8 التحامات من أصل 16.

وحسب ذات المصدر، فإن آيت نوري، انفرد بعد 4 مراوغات ناجحة من أصل 6. بصدارة أكثر المدافعين مراوغة في مباراة واحدة، ضمن “الموندياليتو” الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى حد الآن.

📊 إحصائيات سوفاسكور الخاصة بكأس العالم للأندية 2025 قام الظهير الأيسر لنادي مانشستر سيتي ريان أيت نوري🇩🇿 أمام العين بـ 4 مراوغات ناجحة من أصل 6 وهو بالمناسبة أعلى رقم لمدافع في مباراة واحدة في المنافسة حتى الآن 👏🏻 pic.twitter.com/cQ3gkgn9f2 — SofascoreAR (@SofascoreARB) June 23, 2025