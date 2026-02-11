آيت نوري يواصل عروضه القوية ويكسب ثقة غوارديولا

واصل الدولي الجزائري ريان آيت نوري، تقديم عروضه القوية رفقة مانشستر سيتي وكسب ثقة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، بعدما ساهم، اليوم الأربعاء، في الفوز العريض على فولهام بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم آيت نوري، مباراة جيدة من جميع النواحي، إذ بعدما أنهى اللقاء كأكثر لاعب قام بمراوغات ناجحة بواقع مراوغتين، وأكثر من نفذ تدخلات دفاعية بخمس تدخلات، إضافة إلى فوزه بأكبر عدد من الالتحامات الثنائية أمام لاعبي فولهام.

وساهم الظهير الجزائري في الهدف الثالث لمانشستر سيتي، حين نجح في قطع الكرة بضغط عالٍ، ثم مررها إلى فيل فودين، الذي هيأها بدوره للمهاجم إيرلينغ هالاند ليسجل الهدف مؤكدا تفوق السيتي.

على الصعيد الدفاعي، كان آيت نوري في قمة التركيز، ونجح في إحباط هجمتين مرتدتين خطيرتين لفولهام، بفضل تمركزه الجيد وسرعته في الارتداد.

وشهدت المباراة لقطة حاسمة، بعد خطأ دفاعي من أحد مدافعي السيتي، كاد أن يمنح فولهام فرصة تسجيل مؤكدة، غير أن تدخل ريان آيت نوري في اللحظة الأخيرة حرم مهاجم فولهام من انفراد محقق، ما دفع لاعبي مانشستر سيتي إلى التوجه نحوه وتحيته تقديرا لتدخله البطولي.

بهذا الأداء، يواصل ريان آيت نوري تأكيد مكانته في تشكيلة مانشستر سيتي، ويثبت مباراة بعد أخرى أنه من بين أبرز الأظهرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.