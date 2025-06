آيت نوري يوافق على الانتقال إلى “المان سيتي”

منح مدافع “الخضر” ريان آيت نوري، موافقته المبدئية للانتقال إلى نادي مانشستر سيتي الانجليزي، خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة.

وكشف الصحفي الايطالي فابريزيو رومانو، الذي كان السباق لإعلان نية “المان سيتي” في التعاقد مع آيت نوري، أن الأخير تحدث مع مسؤولي “السيتيزن” ومنح موافقته لحمل ألوان الفريق.

كما أبرز الصحفي الموثوق في سوق انتقالات اللاعبين. في تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، أن مانشستر سيتي سيبعث مفاوضات مباشرة مع وولفرهامبتون، من أجل حسم صفقة لاعب “الخضر” قريبا.

مجددا تأكيده، أن آيت نوري، الذي تألق في الموسم المنقضي لـ”البريميرليغ”. بمساهمته في 11 هدفا بواقع 4 أهداف و7 تمريرات حاسمة. يعتبر أولوية قصوى في تشكيلة الاسباني بيب غوارديولا.

🚨🔵 More on Rayan Aït-Nouri story from last week. Understand the left back has already said yes to Manchester City.

Negotiations to advance soon between Man City and Wolves for the left back as reported 10 days ago, on top of the list. pic.twitter.com/7Pf9A7iLLl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2025