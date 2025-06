آيت نوري يوقع اليوم في “المان سيتي” إلى 2030

يُرتقب أن يحل اليوم السبت، مدافع “الخضر” ريان آيت نوري، بمدينة مانشستر، من أجل ترسيم التحاقه بـ”السيتزن” قادما من وولفرهامبتون.

وكشف الصحفي الايطالي، فابريزيو رومانو، في تغريدة عبر حسابه الشخصي. على منصة “إكس” أن آيت نوري، سيخضع اليوم السبت، للاختبارات الطبية الروتينية.

كما أشار الصحفي الموثوق في انتقالات اللاعبين، إلى أن الدولي الجزائري، سيُوقع بعدها مباشرة عقدا مع “المان سيتي” إلى غاية صيف 2030.

ويتواجد آيت نوري، في تربص “الخضر” تحسبا لمواجهة السويد. الثلاثاء المقبل، في ثاني خرجة ودية بعد لقاء رواندا، الخميس الماضي.

ومن المقرر أن يسمح الطاقم الفني للمنتخب بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش، لآيت نوري. بالسفر إلى انجلترا، لتوقيع عقده مع مانشستر سيتي، قبل العودة والاندماج مجددا في التربص.

💙🇩🇿 Rayan Ait-Nouri’s contract at Manchester City will be valid until June 2030.

The signatures will be ready after medical tests taking place on Saturday. pic.twitter.com/5TbZ2lH3vk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2025