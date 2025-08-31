آيت نوري يُطمئن بيتكوفيتش

تلقى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، أخبارا سارة قادمة من انجلترا، تمثلت في جاهزية المدافع ريان آيت نوري، للتربص المرتقب انطلاقه غدا الاثنين.

وكشف مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن التشكيلة الاساسية التي اختارها لمواجهة اليوم الأحد، أمام المضيف برايتون. برسم الجولة الـ 3 من “البريميرليغ”. والتي عرفت تواجد آيت نوري.

وحامت الشكوك، حول لحاق آيت نوري، بتربص “الخضر”. الذي تتخلله مواجهتين أمام كل من بوتسوانا وغينيا، يومي الـ 4 والـ 8 من شهر سبتمبر الداخل. برسم الجولتين الـ 7 والـ 8 من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وذلك، بعد الإصابة التي تعرض لها مطلع الأسبوع الماضي، في مواجهة توتنهام، حينما غادر أرضية الميدان، بعد مرور 20 دقيقة، بعد احتكاك عنيف مع مهاجم “السبيرز” محمد قدوس.

إلا أن الفحوصات التي أجراها لاعب “الخضر” أكدت أن إصابته غير مقلقة. وهو ما جعل غوارديولا، يختاره ضمن التشكيلة الأساسية لـ”السيتي” في لقاء اليوم أمام برايتون. ليؤكد بذلك، جاهزيته لمواجهتي بوتسوانا وغينيا.