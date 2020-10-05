آيت نوري يُغادر أونجي أخيرا تجاه البريميرليغ

تمكن الجزائري الأصل ريان آيت نوري، من مغادرة نادي أونجي بعد طول إنتظار، ليُوقع مع ويلفرهامتون الإنجليزي بصفة رسمية.

ووقع الظهير الأيسر الصاعد مع “الذئاب”، على إعارة لمدة سنة بقيمة وصلت لـ20 مليون أورو، مع أفضلية الشراء صيف 2021.

وكان آيت نوري مطلوبا من طرف عمالقة إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة وأتليتيكو مدريد، ولكن مطالب إدارة أونجي عطلت كل شيء.

وإضطر صاحب الـ19 للقبول بالإنتقال للبريميرليغ، بعدما تلقى ضمانات باللعب بشكل مُنتظم.

ولعب المناجير الشهير جورجي مينديس، دورا فعالا في الصفقة بإعتباره يُسير أعمال الجزائري ومدرب ويلفرهامتون في نفس الوقت.

يُشار بأن آيت نوري، يبقى دوليا فرنسيا لحد الساعة، ولا توجد أي مؤشرات توحي بإلتحاقه بالخضر في المُستقبل القريب.