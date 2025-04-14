آيت واعمر: “لا خيار أمامنا غير الفوز ضد اتحاد الحراش”

اعتبر المناجير العام لاتحاد العاصمة، حمزة آيت واعمر، بأن فريقه مجبر على تحقيق الفوز في نصف نهائي كأس الجزائر، ضد اتحاد الحراش.

وصرح آيت واعمر، في هذا الخصوص: “نحن واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في منافسة كأس الجمهورية”.

كما أضاف: “نحن مجبرون على تقديم أفضل ما لدينا من أجل التأهل للدور النهائي، باعتبار كأس الجزائر، تعد ثاني أهداف فريقنا لهذا الموسم”.

وأردف: “الرسالة التي عملنا على ايصالها للاعبين، هي أنه لا خيار أمامنا ضد اتحاد الحراش، غير تحقيق الفوز”.

وتابع حمزة آيت واعمر: “علينا التأهل للدور النهائي من كأس الجزائر، من أجل انقاذ موسم الفريق، لنحوّل بعدها تركيزنا على انهاء البطولة في البوديوم”.