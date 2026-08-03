آيت وعمر: “التربص الأول كان ناجحا بفضل مجهودات المدرب واللاعبين”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المناجير العام لاتحاد العاصمة، حمزة آيت وعمر، عن التربص الصيفي للفريق، مشيدا بمجهودات الطاقم الفني، واللاعبين.
وصرح آيت وعمر، في هذا الخصوص: “المرحلة الأولى من التربص، أجراها الفريق بالعاصمة، وكانت ناجحة بفضل مجهودات الطاقم الفني، واللاعبين”
كما أضاف: “المرحلة الثانية كانت مبرمجة في ايطاليا، لكن تم الغاء السفرية في آخر لحظة، وهذا الأمر كان صعبا نوعا ما على النادي”.
وأردف: “تربص تونس، تم برمجته على مرحلتين، الأولى هي الجارية حاليا بعين الدراهم، والمرحلة الثانية ستكون بطبرقة”.
وتابع حمزة آيت وعمر: “تنقلت مع تعداد الفريق إلى تونس بهدف الوقوف على كل صغيرة وكبيرة في هذا التربص، والحرص على راحة اللاعبين وكل الوفد”.
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