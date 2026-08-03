آيت وعمر: “فخور بانضمامي لاتحاد العاصمة وأدرك حجم التطلعات”

أبدى المناجير العام الجديد لفريق اتحاد العاصمة، حمزة آيت وعمر، سعادته وفخره بالتحاقه بالإدارة الحالية لاتحاد العاصمة، مؤكدا إداركه لحجم المسوؤلية، وتطلعات النادي.

وصرح آيت وعمر، في حوار للصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة: “أنا جد سعيد وفخور بانظمامي لاتحاد العاصمة، الذي أعرفه جيدا، واعرف بعض لاعبي الفريق”.

كما أضاف المناجير العام الجديد لفريق اتحاد العاصمة: “أدرك جيدا حجم التطلعات، والمسوؤلية التي تحيط بهذا الفريق”.

وتابع حمزة آيت وعمر: “اجتمعت مع المدرب لامين ندياي، وتحدثنا عن عدة نقاط مهمة، أبرزها التربص الصيفي للفريق، الانتدابات، وخطة العمل”.