آيت وعمر: “نستهدف صفقات جديدة في مستوى اتحاد العاصمة”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المناجير العام لاتحاد العاصمة، حمزة آيت وعمر، عزمه تدعيم تعداد الفريق بعناصر جديدة ضمن الميركاتو الجاري، تكون في مستوى الفريق.
وصرح آيت وعمر، في حوار للصفحة الرسمية للاتحاد: “رغم تواجدي في تونس، أعمل على عدة ملفات لوضع الفريق في السكة الصحيحة”.
وأوضح: “نعمل بجد كبير على ملف الانتدابات، إذ حددنا عدة أسماء تتوافق مواصفاتهم مع متطلبات الفريق والمدرب”.
وأردف: “هدفنا التعاقد مع أسماء في مستوى فريق اتحاد العاصمة، وقادرة على تقديم الإضافة اللازمة”.
وتابع حمزة آيت وعمر: “سنقدم أفضل ما في وسعنا لاستقدام لاعبين في مستوى التطلعات، وقادرين على منح الإضافة اللازمة للفريق”.
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