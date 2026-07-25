آيت وعمر يعود إلى اتحاد العاصمة كمناجير عام

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم السبت، عن تعيين اللاعب السابق حمزة آيت وعمر في منصب مناجير عام للنادي، في إطار مواصلة تعزيز الطاقم الإداري وتدعيم المشروع الرياضي للفريق.

ويُعد آيت وعمر من الأسماء التي تعرف جيداً بيت الاتحاد، بحكم تجربته السابقة بألوان النادي، وهو ما جعل الإدارة تراهن على خبرته ومعرفته الدقيقة بمحيط الفريق للمساهمة في الرفع من فعالية العمل الإداري ومرافقة مختلف الفئات والهياكل الرياضية.

للإشارة، سبق لآيت واعمر، أن شغل منصب المناجير العام للنادي الموسم قبل الماضي، في عهد رئيس مجلس الإدارة السابق، عثمان سحبان.