آيت مولود مديرا رياضيا جديدا لاتحاد الحراش

أعلنت إدارة اتحاد الحراش، اليوم الاثنين، تعيين مراد آيت مولود في منصب مدير رياضي للنادي، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الفريق وتعزيز هيكله الإداري.

ويأتي هذا القرار في إطار المساعي التي تبذلها إدارة “الصفراء” من أجل الارتقاء بالمستوى الرياضي، بما يتماشى مع التاريخ العريق للفريق وتطلعات جماهيره، خاصة تحقيق الصعود إلى الرابطة المحترفة.

وأعربت إدارة النادي عن ثقتها في كفاءة مراد آيت مولود وقدرته على تقديم الإضافة المرجوّة في منصبه الجديد، متمنية له التوفيق والنجاح في مهامه.

كما وجّهت الإدارة نداءً إلى أنصار الفريق بضرورة الالتفاف حول النادي ودعمه في هذه المرحلة المهمة. من أجل تحقيق الأهداف المسطرة وإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية.