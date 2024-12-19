آيت نوري يتعرف على مدربه الجديد في ناديه وولفرهامبتون

تعرف الدولي الجزائري ريان آيت نوري، اليوم الخميس، بصفة رسمية، على مدربه الجديد في ناديه وولفرهامبتون الإنجليزي.

وأعلنت إدارة وولفرهامبتون، اليوم الخميس، عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة “X”، عن تعاقدها مع البرتغالي فيكتور بيريرا، مدربا للفريق.

وجاء هذا القرار من إدارة النادي الناشط في الدوري الممتاز (بريمييرليغ)، لتعويض المدرب الإنجليزي غاري أونيل، الذي أقيل بسبب النتائج السلبية للفريق.

وسيكون للمدرب فيكتور بيريرا، دور في تحديد مستقبل ريان آيت نوري، مع وولفرهامبتون. في ظل العروض العديدة التي تلقاها الدولي الجزائري لمغادرة الفريق في الميركاتو الشتوي.