آيت نوري :”فخور بتمثيل الجزائر والجمهور دعمني كثيرا للالتحاق بالسيتي”

شكر الدولي الجزائري ريان آيت نوري كثيرا الجمهور الجزائري الذي دعمه بقوة في مشواره مع وولفرهامبتون وحفزه للانضمام إلى ناديه الجديد مانشستر سيتي.

وقال آت نوري في تصريح للموقع الرسمي لـ “السيتيزنس” اليوم الاثنين: “اخترت تمثيل منتخب الجزائر لأنه منحني تحديا مختلفا والكثير من الأشياء الأخرى، كرة القدم مختلفة ولكن أنا حقاً فخور للغاية بتمثيل المنتخب الجزائري”.

وأضاف مدافع الخضر: “المشجعون الجزائريون يدعمونني وهناك الكثير من الرسائل تصلني عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

كما تطرق آيت نوري في حديثه إلى النجم السابق لمانشستر سيتي وقائد “الخُضر” رياض محرز: “تحدث معي حول الحياة في مدينة مانشستر، نصحني كثيرا بالانضمام إلى أحد أكبر الأندية في العالم “.