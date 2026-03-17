آيت نوري ومازة يغادران دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي

ودّع الدولي الجزائري، ريان آيت نوري منافسة دوري أبطال أوروبا رفقة ناديه مانشستر سيتي، عقب خسارته، سهرة الثلاثاء، إيابًا أمام ريال مدريد بنتيجة (2-1) على ملعب الاتحاد.

وذلك بعد هزيمة ثقيلة ذهابًا (3-0) في ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن ثمن نهائي المنافسة.

وشارك آيت نوري في كامل أطوار المواجهة، وقدّم أداءً متوسطًا بتنقيط 6.5، وفاز بـ4 صراعات ثنائية من أصل 7، كما بصم على 3 تدخلات ناجحة. وبلغت دقة تمريراته 95% من خلال 44 لمسة للكرة، إضافة إلى مراوغة ناجحة واحدة وتسديدة على المرمى، رغم تضييعه 5 كرات.

وسجل ثنائية “النادي الملكي” النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور (ركلة جزاء د22 وهدف د90+3)، بينما وقّع إيرلينغ هالاند هدف مانشستر سيتي الوحيد عند الدقيقة 41.

وفي مواجهة أخرى، غادر الدولي الجزائري إبراهيم مازة المنافسة هو الآخر رفقة ناديه باير ليفركوزن، عقب الخسارة إيابًا أمام أرسنال بثنائية نظيفة على ملعب الإمارات، بعد التعادل ذهابا 1.1.

وشارك مازة طيلة 90 دقيقة، وقدم مردودًا متوسطًا بتنقيط 6.4، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتفادي الإقصاء.