آيت نوري يفسخ عقده مع الوكيل العالمي خورخي مينديز !

قرر الدولي الجزائري المحترف في نادي وولفرهامبتون، ريان آيت نوري، مغادرة وكالة “Gestifute” الخاصة بانتقالات اللاعبين، التابعة لوكيل الأعمال العالمي، البرتغالي خورخي مينديز.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، اليوم الاثنين، في تغريدة عبر منصة “إكس”. أن ريان أيت نوري انضم إلى إحدى أكبر الوكالات في تمثيل اللاعبين عبر العالم وهي “CAA STELLAR”.

علما أن هذه الوكالة العالمية تمثل عدداً كبيراً من الأسماء المعروفة في كرة القدم العالمية. على غرار الدولي الفرنسي إدواردو كامافينغا، لاعب ريال مدريد. وإبراهيما كوناتي لاعب ليفربول.

وستعمل الوكالة الدولية على تمثيل مدافع الخُضر لمغادرة فريقه وولفرهامبتون صوب أحد الأندية الكبيرة التي تسعى لضمه، على غرار ليفربول.