آيت نوري أساسيا في مواجهة جوفنتوس

يواصل الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، حصد ثقة مدربه بيب غوارديولا، بعدما تقرر إشراكه أساسيًا للمرة الثانية على التوالي مع ناديه مانشستر سيتي في المباراة المرتقبة هذا الخميس أمام نادي يوفنتوس الإيطالي.

ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات (المجموعة السابعة) في كأس العالم للأندية 2025.

المباراة ستُجرى على ملعب “كامبينغ وورلد” بمدينة أورلاندو الأمريكية، بداية من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر. وسط أجواء جماهيرية مرتقبة وحماس كبير بين عملاقي أوروبا.

وحسم مانشستر سيتي تأهله إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه في الجولة الأولى على الوداد البيضاوي المغربي. ثم سحق العين الإماراتي بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية. ومع ذلك، يسعى الفريق الأزرق السماوي لتحقيق العلامة الكاملة وتأكيد هيمنته على المجموعة قبل الدخول في الأدوار الإقصائية.

مشاركة آيت نوري أساسيًا للمرة الثانية تواليا، تعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها داخل تشكيلة المان سيتي، خصوصًا بعد أدائه المميز في المباراة السابقة. إذ ساهم بفعالية في العمل الدفاعي والهجومي، ما يعزز من فرصه في الحضور أساسيًا خلال بقية مشوار الفريق في البطولة.