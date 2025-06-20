آيت نوري على موعد مع أول ظهور له بقميص مانشستر سيتي

يتجه الدولي الجزائري ريان آيت نوري لتسجيل أول مشاركة أساسية له بقميص مانشستر سيتي، وذلك يوم الاثنين المقبل، في مواجهة العين الإماراتي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025.

وبقي آيت نوري دكة الاحتياط طيلة أطوار المباراة الأولى التي فاز بها “السيتيزنس” على الوداد البيضاوي المغربي بثنائية نظيفة. لكن تقارير إعلامية بريطانية أكدت أن الأداء الضعيف لزميله نيكو أوريلي في تلك المباراة قد يمنح المدافع الجزائري فرصة للظهور في التشكيلة الأساسية.

وفي هذا السياق، صرّح الدولي الإنجليزي السابق، أندروس تاونسند، المحلل في منصة “DAZN”، أن مواجهة أوريلي لصعوبات كبيرة أمام المخضرم نور الدين أمرابط، كانت تشكل “هدية” لآيت نوري، مشيرًا إلى أن أمرابط بدا مرتاحًا في كل مواجهة فردية أمامه.

من جهته، أكد موقع “فوتبول إنسايدر” أن مباراة الوداد كانت نقطة تحول سلبية لـ أوريلي. ومن المحتمل أن تكلّفه مركزه لصالح مدافع الخضر.

وبذلك، يبدو أن آيت نوري في طريقه لكسب ثقة مدربه بيب غوارديولا والحضور أساسياً في المواجهات المقبلة، خاصة مع ارتفاع سقف التوقعات من جماهير السيتي.