آيت نوري: “متحمس لخوض مونديال الأندية وهذا ما نصحني به محرز قبل عرض السيتي”

عبّر الدولي الجزائري المنتقل حديثا إلى صفوف فريق مانشستر سيتي، ريان آيت نوري، عن حماسه الكبير لمشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية.

وهي البطولة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة الممتدة من 15 جوان الجاري إلى غاية 13 جويلية المقبل، في نسخة موسعة بمشاركة أقوى أندية العالم.

وفي تصريحات للصفحة الرسمية لـ”السيتيزنس” على منصات التواصل الاجتماعي، قال نجم وولفرهامبتون السابق: “ستكون تجربة جديدة بالنسبة لي، لم يسبق لي أن خضت هذه المنافسة من قبل، وأنا متحمس جدًا للمشاركة فيها!”.

كما أكد آيت نوري أنه يرى في هذه البطولة فرصة لتحقيق إنجازات كبيرة مع فريقه، وقال: “آمل أن نتمكن من تقديم أداء مميز وصناعة أشياء عظيمة في الولايات المتحدة”.

وتحدث لاعب الخُضر أيضاً عن الأسباب التي جعلته يختار الانضمام لـ”السيتي” بالقول: “محرز تحدَّث معي قبل انضمامي لنادي مانشستر سيتي ومنحني عدة نصائح عن النادي والحياة في مانشستر، كما تكلم بشكل جميل عن النادي”.