آيت نوري يكتفي بمقاعد البدلاء في فوز السيتي أمام الوداد البيضاوي

استهل مانشستر سيتي مشواره في كأس العالم للأندية، بفوز مستحق أمام الوداد البيضاوي المغربي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.

وذلك بعدما حسم الفريق الإنجليزي المواجهة بثنائية نظيفة، سجلها كلٌّ من فيل فودين في الدقيقة الرابعة، وجيريمي دوكو في الدقيقة الـ42.

وشهدت المباراة غياب الدولي الجزائري ريان آيت نوري عن التشكيلة الأساسية. إذ اكتفى بتسجيل أول ظهور له مع “السيتيزنز” من دكة البدلاء. دون أن يحظى بفرصة المشاركة على أرضية الملعب.

ورغم الجاهزية البدنية التي أظهرها المدافع الجزائري في التدريبات، فضّل المدرب بيب غوارديولا الاعتماد على عناصر الخبرة في الدفاع خلال هذه المواجهة الافتتاحية.

وقدّم مانشستر سيتي أداءً متوازنًا، مستغلًا بداية قوية أثمرت هدفاً مبكراً بتوقيع فودين، قبل أن يعزّز دوكو، النتيجة قبيل نهاية الشوط الأول بتسديدة مركزة، عقب ركنية نفذها فودين، أنهت عمليًا أحلام الوداد في العودة بالنتيجة.