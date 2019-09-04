آيفون الجديد “الرخيص”.. هذا موعد إطلاقه وسعره

تعتزم “آيفون” إطلاق هاتفها الجديد، منخفض التكلفة، العام المقبل، في محاولة جديدة لها، لدخول سوق الهواتف “الرخيصة”.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، ستطرح الشركة الأمريكية، في الأيام القليلة القادمة، أجهزة جديدة تحمل عددا كبيرا من المزايا، وسط ترقب وفضول زبائن هواتف “آيفون”.

وحسب ذات المصدر، يتوقع أن “أبل”، ستطرح هواتف “آيفون” الجديدة، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري.

وستطرح الشركة كل من “آيفون 11″، و”آيفون XI، فضلا عن “آيفون 11ماكس”، و”آيفون XI R”.

أما بالنسبة للهاتف منخفض التكلفة، الجديد، تخطط أبل لطرحه في فصل الربيع 2020، حسب ذات المصدر.

وسيكون جهاز “آيفون” الرخيص، مشابها لحجم جهاز “آيفون8″، ولم يتم تحديد سعر محدد له.

وتراهن “أبل”، على سلسلة هواتفها الجديدة، لرفع مبيعاتها، خاصة بعد تراجع حصتها في سوق الهواتف، وارجع الخبراء ذلك، لغلاء أسعار اجهزتها، وعدم توفيرها لمزايا جديدة بهواتفها الحديثة.