آيفون يتراجع إلى المركز الرابع عالميا في سوق الهواتف

تراجعت شركة “أبل”، إلى المركز الرابع في سوق الهواتف الذكية، وخسرت مركزها الثالث، لصالح شركة صينية أقل شهرة.

ونقل موقع “سكاي نيوز”، عن أرقام مبيعات لشركات أبحاث السوق، أن هاتف “آيفون” حل في المرتبة الرابعة عالميا في المبيعات العالمية، وذلك في الفترة الممتدة من أفريل إلى جوان 2019.

وباعت شركة “أب”، خلال ذات الفترة، 35.3 مليون جهاز “آيفون”، مقابل 36.2 مليون جهاز للصيني “أوبو”، حسب شركة “آي إتش ماركت”.

وحافظت “سامسونغ”، على المرتبةالأولى في سوق مبيعات الهواتف الذكية، بحصة 23 بالمائة من السوق، ومبيعات 75.1 مليون جهاز.

وجاء في المرتبة الثانية، هاتف “هواوي”، مع حصة 18 بالمئة، إثر بيعها 58.7 مليون هاتف ذكي.

وفي المجموع، حققت الشركات الصينية، “هواوي”، و”اوبو” و”فيفو”، و”ريم” و”شاومي”، حصة قياسية بلغت 42 بالمائة من السوق، في ذات الفترة، حسب “كاونتربوينت”.