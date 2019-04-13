آيفون 11 يتدعم بميزة تتجاوز كل الحدود وبسعر منخفض

قد تخرج شركة “أبل” الأميركية، عن المألوف، في هاتفها الجديد “آيفون 11″، المتوقع إطلاقه نهاية السنة الجارية، بتقديم ميزة غريبة.

وحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الهاتف المنتظر هذا الصيف، سيأتي بـأجهزة لاستشعار الرائحة.

وأشارت نفس المصدر، إلى أن “أبل”، تقدمت ببراءة اختراع، وتنتظر المصادقة عليها.

وتتمثل براءة الإختراع الجديدة لأبل، في أن الهاتف سيمتلك نظاما، يمكنه اكتشاف المواد الكيميائية، الموجدة في الهواء.

وستستخدم هذه الميزة أساسا، في الكشف عن المواد الخطيرة الموجودة في الهواء، التي قد تعرض الناس لخطر التسمم.

وفي حال خرجت الميزة إلى الوجود، فإن “آيفون 11″، سيتوفر على واحد أو أكثر، من أجهزة الاستشعار.

ولم تعلق أبل على طلبات الاستفسار، في وقت تكثر فيه الشائعات بشأن الأجهزة المتوقع إطلاقها خلال الصيف، وينتظر إصدار “آيفون 11” في سبتمبر المقبل.

ويتوقع خبراء، أن يكون سعر هاتف أبل المقبل منخفضا، وذلك بعد الإنتقادات الكثيرة الموجهة للشركة، بشأن أسعار هواتفها المرتفعة، خصوصا “X” و”XS”.