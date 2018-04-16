أئمة أمريكيون بالجزائر لنقل تجربة مكافحة “التطرف الديني”

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمدعيسى، اليوم الإثنين إنّ التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف والحركات الطائفية سيتم عرضها على أئمة أمريكيين.

وأوضح الوزير على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية، بأن “التجربة الجزائرية في مكافحة التطرف الديني والحركات الطائفية،

ستكون موضوع لقاء بالجزائر في أفريل الجاري بين أئمة جزائريين و آخرين أمريكيين”.

وأضاف عيسى بأن وفد الأئمة الأمريكيين سيتوجه في هذا الإطار إلى عديد ولايات البلاد من بينها

قسنطينة.

للإطلاع على التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف الديني والحركات الطائفية.