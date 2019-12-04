أئمة المذهبين الإباضي والمالكي يدعون إلى التصدي للتدخل الأجنبي والمشاركة في الإنتخابات

أجمع أئمة من المذهبين الإباضي والمالكي بعد لقاء تم عقده بمسجد على إبن أبي طالب بغرداية، على ضرورة التجند والتنديد بالتدخل الخارجي في الشأن الجزائري.

وأصدر الأئمة فتوى عامة، بضرورة المشاركة بالإنتخابات والتوجه إلى صناديق الإقتراع يوم 12 ديسمبر.

معتبرين أن الإنتخاب سيجنب الجزائر الفتن، ويغلق الباب أمام التدخلات الأجنبية.

وأضاف الأئمة، أن من والى أعداء الجزائر، فهو منهم في الشرع.

وقال الشيخ يحي عمارة، عضو حلقة العزابة بقصر مليكة، أن لقاء الأئمة كان لحمة في سبيل الجزائر، مردفا أنه وجوبا على كل الجزائريين الوقوف وقفة رجل واحد من أجل الجزائر التي لا يعلى عليها شيء.

وندد الشيخ بأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي، وقال أن التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس للبلاد هو الحل الوحيد ولا حل غير ذلك.

وقال الدكتور الإمام بوخشبة عبد الحميد، أنه من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد، فإن التوجه إلى صناديق الاقتراع يعتبر واجب على كل جزائري لإخيار قائد للبلاد.

وأضاف ذات المتحدث، إن الامتناع عن الإنتخاب يسبب الفوضى وتكالب الأعداء على البلاد، منددا بأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي.