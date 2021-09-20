أبتغيها ثلاثينية أحيا إلى جانبها عيشة هنية

لا يزال حلم الأبوة يدغدغ أجفاني. وانا على أحر من الجمر من معانقته. وأعاهد انني سأكون نعم الاب لمن ستمنحني الحب والوفاء وتكون على تحقيق حلمي قادرة. أخذت نصيبي من الحياة بما فيه الكثيرت فأنا عامل مستقر ولدي سكن خاص. أبرّ والدتي وأخدمها وهي في أتم الرضا عني. أريد أن احلق بعيدا وأنسى الماضي مع إمرأة يتسع قلبها لإحتوائي ومنحي فرصة من ذهب.

أنا علي من إحدى ولايات الوسط الجزائري، في ال57من عمري، مطلق بدون أولاد، موظف مستقر في القطاع العمومي، ولدي سكن خاص .

أريد أن يتحقق لي حلم الأبوة،مع إمرأة لا يتجاوز سنها 38سنة، أريدها من إحدى ولايات الوسط الجزائريـ، شرطي أن تكون عزباء موظفة مستقرة في قطاع الصحة أو التعليم،كما أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، مقبولة الشكل وقادرة على المسؤولية، ولي عليها كبير التقدير والإحترام.

الرقم السري : 135599

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