 أبحث عن امرأة تقدرني لأتخذها رفيقة دربي وشريكة عمري

رجل من مدينة وهران، موظف مستقر و يمارس التجارة بالموازاة، يبلغ من العمر 40 سنة، مطلق أب لولد تحت رعاية الأم، يرغب في الاستقرار من جديد مع زوجة وفية وصالحة من إحدى مدن غرب البلاد.

سنها لا يتعدى 37 عاما، لا يمانع ان كانت أرملة أو مطلقة، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت ويشترط أن تكون زوجة متفهمة وحنون تقدر الرجل وتحترمه.

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الرقم السّرّي :400

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