الرقم السري :

136272

أبحث عن رجل كريم وصادق يكفيني في رحلة العمر

أحس بأنني أدنو من يأس كبير. فانا لست كباقي النساء أترفع عن العلاقات وليس لي رغبة في أن أدخل غمار علاقة لن أجني منها شيئا. وهذا ما دفعني أن امنح نفسي فرصة أن أبحث عن روح اسكن إليها عبر منبر مركز الأثير

أنا امرأة عاصمية في العقد الرابع من عمري، موظفة مستقرة، لم يسبق لي الزواج، مقبولة الشكل، متوسطة القامة، محترمة وبشوشة.

أريد أن أجتمع في الحلال مع رجل صادق من العاصمة وضواحيها، سنه ما بين 43و50سنة. أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، كما أشترط أن يكون له سكن مستقل ومصدر رزق ثابث.

الرقم السري :

136273

أبحث عن من يأخذ بيدي ويكون سندي

لا تتعب الأقدار أبدا ما دامت بيد الله جل شأنه. لكن ما يتعب أن لا يجد المرء من يحس به ويحتويه في حياته. فيبدد عنه ألام أمور تقع في قلب فتدميه وتفتك به.

هذا ما أريد أن أستهل به إعلانا وضعته بين أيدي القائمين على مركز الأثير. وكلي أمل في أن أجد رفيق لدرب الذي من شأنه أن يغمرني بالسعادة.

أنا إمرأة من سطيف، أبلغ من العمر 48 سنة، لم يسبق لي الزواج، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية. جميلة الشكل، طيبة وحنونة، أريد أن أحيا تحت ظل الستر والحب مع رجل يقدر ما بلغته من نجاح وتألق في عملي، رجل لا يتجاوز 55 سنة أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، قادر على المسؤولية وجدير بأن أكمل معه مشوار العمر والحياة.

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الرقم السري :

136081

قبائلي أرمل يبحث عن زوجة ذات أصل

بقلب مؤمن رضيت بما كتبه الله لي. وتحديت اليأس الذي في مرحلة ما تسلل إلى صدري فكاد أن يطبق عليّ وأرفع الراية البيضاء. لكن الحمد لله الذي نجاني من الانهزام، وجعلني أبصر الأمل في مستقبل بإذن الله أجمل. لهذا قررت أن أجعل لحياتي معنى وأبحث عن امرأة تكون لي خير متاع في الدنيا، وتساعدني لأشق طريقي المستقيم. وأتحصن من الفتن التي تقودنا للمعصية، فهل من زوجة تقية تكون لي شريكة لما تبقى؟

أنا رجل قبائلي الأصل، في العقد الخامس من عمري، أرمل ولي أولاد هم أعز ما أملك، أمارس مهنة المقاولة. ولدي مسكن خاص، أحوالي المادية مرتاحة والحمد لله، أبحث عن زوجة صالحة ترعاني وتسهر على راحتي. امرأة غايتها الستر وتتمنى الارتباط برجل شهم، لا أشترط فيها إلا التفهم والتدين، لا يهمني من أي منطقة تكون. سنها لا يتجاوز 50 سنة، أقبلها أرملة أو مطلقة بدون أولاد، وشرطي أن تكون ماكثة في البيت.

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