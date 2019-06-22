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أبحث عن زوجة واعية أحصل معها راحة البال والهناء

آدم وحواء
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أبحث عن زوجة واعية أحصل معها راحة البال والهناء
بقلم النهار أونلاين

بوعلام من ولاية بومرداس، يبلغ من العمر 53 سنة، مطلق من دون أولاد، يشغل منصب إطار بمؤسسة «سونلغاز» ويمتلك مسكنين.

أحدهما في ولاية بومرداس والثاني بالعاصمة، يناشد زوجة صالحة ابنة عائلة طيبة الأعراق، تعينه على الاستقرار وتكون له السند والدعم، يرافقها المشوار بما يرضي الله.

يفضل أن تكون شريكة حياته، من إحدى مدن الوسط الجزائري، يتراوح سنها ما بين الـ39 و47 عاما.

من الأحسن أن تكون شريكة حياته موظفة مستقرة ملمة بشؤون الحياة تقدر الرجل وتحترم مبادئ العلاقة الزوجية.

يستطيع أن يؤمنها على عرضه وبيته ويعدها بأيام سعيدة لم تر مثلها أبدا من قبل.

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