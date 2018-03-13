أبحث عن وفيّة مخلصة أمنحها اسمي وتصون عرضي

لأن الطيبات العفيفات كثيرات، ولأن النساء لسن سواء، وإيمانا مني بأن الخير امرأة، جمعت قوتي واتخذت قراري من أجل إعادة التجربة.

بعدما أصابني الدمار وشعرت كأن مسيرة الحياة توقفت عند امرأة لا تستحق هذا اللقب لأنها لا ترتقي أبدا لهذه القيمة، ولا تملك أدنى ما يجعلها ضمن حواء رمز العطاء والشرف.

أنا رجل طيب استغفلتني شريكة حياتي وأقدمت في حقي على أبشع ما يمكن أنّ يتصوره العقل، يكفي انها خائنة من دون التطرق للتفاصيل، لأنني لا أريد الخوض في الماضي بل أسعى كي أتخلص من ترسباته وآثاره المقرفة كي أمضي نحو مستقبل مشرق مع زوجة طيبة وصالحة، والاكثر من كل هذا مخلصة وفية تخشى الله.

من الشرق الجزائري، مطلق بسبب ما ذكرته آنفا، أبلغ من العمر 35 سنة، إطار سام في سلك القضاء، أملك مسكنا خاصا، غايتي التوفيق في علاقة جديدة مع امرأة نقية تقية، تخشى الله وملتزمة بأحكامه تصون عرضي وأمنحها اسمي.

سنها لا يزيد عن 30 عاما، لا أمانع إن كانت مطلقة من دون أولاد، أقبلها عاملة أو ماكثة بالبيت، إبنة عائلة طيبة الأعراق لمن يهمها أمري رقم هاتفي بحوزة الجريدة علما أنني مستعجل على تجسيد هذا المشروع..

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