أبراموفيتش يقرر بيع نادي تشيلسي الإنجليزي

قرر الميلياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الانجليزي، بيع النادي، محددا القيمة المالية لذلك.

وكشفت تقارير صحفية انجليزية، اليوم الأربعاء، أن ابراموفيتش يفكر جديا في بيع ناديه تشيلسي، خلال الأيام القليلة المقبلة

كما أكدت ذات المصادر، بأن رومان أبراموفيتش، عرض بيع النادي على رجل أعمال سويسري، مقابل 4 مليار استرليني.

يذكر أن الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، تم حرمانه من دخول بريطانيا، عقب تصاعد الوضع الأمني بين روسيا وأوكرانيا.