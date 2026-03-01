أبرز القادة والشخصيات الإيرانية الذين قتلوا جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

شنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هجوما مشتركا على إيران بهدف القضاء على برامجها الصاروخية والنووية، وردت طهران من جهتها بإطلاق صواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة والقواعد الأمريكية.

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن إيران لن تتراجع وقال: “العدو يعيش في وهمه. إن ظن أن اغتيال القادة يمكن أن يزعزع إيران. الأمر ليس كما يعتقد، فليس من المعادلة أن يضربوا وتنتهي القصة. الشعب الإيراني واجه عبر تاريخه العديد من الأحداث المريرة، لكنه لم يتراجع أبدا ولن يتراجع”.

يشار أن الهجوم استهدف قادة سياسيين وعسكريين إيرانيين، وهم المرشد الإيراني علي خامنئي. مستشار المرشد الإيراني رئيس مجلس الدفاع علي شمخاني،قائد الحرس الثوري محمد باكبور.

كما أسفر الهجوم الأمريكي الإسرائيلي كذلك عن مقتل ابنة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. إلى جانب زوج ابنته وحفيدته، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي.

وأكد مسؤولون إسرائيليون مقتل رئيس مكتب المرشد علي خامنئي علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، رئيس الاستخبارات الإيرانية، وزير الدفاع الإيراني، قائد الحرس الثوري الإيراني، رئيس المكتب العسكري للمرشد الإيراني، رئيس البحوث العلمية.

من جهة أخرى توعد الحرس الثوري الإيراني بالرد على مقتل المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي والقادة الإيرانيين، مؤكدا “سننفذ خطوات مختلفة وقاسية من الثأر والانتقام”.

