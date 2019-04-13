أبرز المسلسلات العربية على شاشة التلفزيون في رمضان 2019

سيشهد الموسم الرمضاني الحالي غياب بعض من نجوم الدراما المصرية الكبار،خصوصا بعد تأجيل مسلسل عادل إمام.

يأتي هذا بعد أن نشر موقع العربي الجديد قائمة بأبرز الانتاجات العربية، المشتركة لدورة رمضان2019.

حيث سيتم عرض الجزء الثالث من “كلبش” بعد نجاح جزئيه الأولين، بطولة أمير كرارة، ونبيل نور الدين، وأحمد عبد العزيز، وهالة فاخر.

ومسلسل البركة الذي تدور أحداثه مواطن مصري من الصعيد يسمى بركة، العمل من بطولة عمرو سعد، وكمال أبو رية، وهالة صدقي، وهنادي مهنا.

في حين سيعود الممثل أحمد السقا إلى الدراما التلفزيونية الصعيدية، في مسلسل ولد الغلابة.

وستجسّد مي عز الدين شخصيتين داخل أحداث المسلسل البرنسيسة بيسة، وسيكون العمل من بطولة مي عز الدين وبوسي وميرفت أمين وسليمان عيد.

كما سيعرض مسلسل “زلزال” الذي تدور أحداثه في فترة زلزال 1992، وسيكون العمل من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وحنان سليمان وأحمد صيام.