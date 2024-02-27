أبرز النصائح قبل التسجيل في عدل “3” !

منذ الإعلان عن برنامج سكني في إطار البيع بالايجار “عدل3″، من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. والجزائريون ينتظرون فتح الموقع من أجل التسجيل. وفي تصريحات سابقة لوزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، قال فيه أن انطلاق برنامج عدل3 سيكون قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.

وأعلن قطاع السكن، أن التسجيلات في عدل 3، تكون فقط ببطاقة التعريف البيوميترية ورقم الضمان الاجتماعي. في هذا المقال ستجدون أهم الخطوات والنصائح التي يمكن اتباعها قبل عملية التسجيل في الموقع.

وتتمثل النصائح في إحضار البطاقة البيوميترية عوض البطاقة القديمة “الخضراء” لأنه لا يمكن التسجيل بها. واستخراج بطاقة الشفاء، وإذا لم تكن متوفرة يمكن طلب رقم التأمين من الضمان الاجتماعي وهذا أمر ضروري. أما شهادة العمل وكشف الرواتب الشهرية الثلاث الأخيرة، فهي للاحتياط فقط، لأن وزارة السكن وصعت شرطين أساسيين فقط، وهما البطاقة البيوميترية والضمان الاجتماعي.

وكنصائح تبقى أمرا اختياريا، على المتزوجين والذين لديهم أطفال، يختارون شقق “F4” بدل “F3”.