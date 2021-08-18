قناة النهار أبرز ما تضمنه الإجتماع الإستثنائي للمجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية بقلم النهار أونلاين نشر في 18 أوت 2021 - 23:09 شارك غرِّد 49 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974090 اقرأ أيضا دلال خير: نماذج لمعاناة أناس بسطاء يأملون في أهل الإحسان خيرا قناة النهار 06 أوت إستمرار موجة الحر وتسجيل درجات حرارة جد قياسية تتعدى عتبة 44 درجة تحت الظل قناة النهار 15 أوت مدير معهد باستور: يجب تلقيح اكبر عدد ممكن من المواطنين وبسرعة قناة النهار 02 أوت تساؤلات: الجزائر تسجل قرابة 100 حريق خلفت 65 صحية بين مدنيين وعسكريين قناة النهار 11 أوت