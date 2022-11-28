قناة النهار أبرز ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بقلم النهار أونلاين نشر في 28 نوفمبر 2022 - 19:16 شارك غرِّد أرسل 57 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WGyZp اقرأ أيضا مومن أيت قاسي: على الكل إحترام عادات وتقاليد قطر .. راكم في بلاد مسلمة قناة النهار 23 نوفمبر "بعد إعادة تهيئتها.. حلة جديدة للمحطة البرية لنقل المسافرين " خروبة قناة النهار 27 نوفمبر غرداية: صناعة عوادم الصوت ومبردات المحركات.. نحو الإندماج في مشاريع تصنيع السيارات قناة النهار 19 نوفمبر إقتصاد: الجزائر تعرض إصلاحاتها الإقتصادية.. كنموذج إفريقي ناجح قناة النهار 26 نوفمبر أستاذ يهدي لطالبه أيفون بعد تحصله على العلامة الكاملة في الرياضيات والغناء يتوقف بسبب الأذان في قطر قناة النهار 19 نوفمبر رئيس كوبا يهنئ الرئيس تبون بمناسبة عيد ميلاده قناة النهار 17 نوفمبر مشروع مركز مكافحة السـرطان بوزرة في المدية.. جرعة أمل لمرضى السرطان قناة النهار 17 نوفمبر بعد سنوات من الدراسة.. طلبة الطبّ يوثقون تخرجهم في حفل إستثنائي قناة النهار 26 نوفمبر جزائريون: محمد شمامي ينجح في إجراء عمليات معقدة بتقنيات متطورة قناة النهار 14 نوفمبر حكاية نجاح: مغتربون في الجزائر يصنعون الحدث والتميز وتحدي للصعاب قناة النهار 09 نوفمبر