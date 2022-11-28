إعــــلانات
قناة النهار

أبرز ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

بقلم النهار أونلاين
أبرز ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
  • 57
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/WGyZp
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر