أبطال أولمبياد باريس 2024 يحرجون فرنسا بسبب صدأ الميداليات

أثار أبطال أولمبياد باريس 2024، جدلا واسعا، بسبب تعرض الميداليات التي توجوا بها، للصدأ، مسببين بذلك احراج كبير لفرنسا.

وحسب تقارير اعلامية فرنسية، أشتكى العديد من الرياضين المتوجين بميداليات في أولمبياد باريس، من النوعية الرديئة للميداليات المحصل عليها.

ونشر بعض الرياضيين صور لميدالياتهم التي تعرضت للصدأ، على غرار الأمريكي تيجاه هيستون، الذي علق قائلا: “الميداليات تبدو رائعة عندما تكون جديدة لكن نوعيتها رديئة بعد ارتدائها بعض الوقت”

كما أكدت وسائل اعلام فرنسية، قيام أزيد من مئة رياضي من المتوجين في أولمبياد باريس 2024، باعادة ميدالياتهم التي تعرضت للصدأ، للجنة المنظمة.