أبطال إفريقيا سيواجهون منتخب “البنين” بالقميص الأخضر

سيواجه المنتخب الجزائري سهرة اليوم الاثنين نظيره البنيني في مباراة ودية في ملعب “5 جويلية” في أول خرجة للخضر بعد التتويج القاري.

وحسب ما ذكره موقع “الفاف” فإن رفقاء “محرز” سيواجهون منتخب “البنين” بالقميص الأخضر.

هذا وتم تعيين طاقم تحكيمي مصري لإدارة المباراة يتكون من: “ابراهيم علي سيد نور كحكم رئيسي وأحمد حسام بالإضافة إلى سمير جمال كحكمين مساعدين”.

يذكر أنه سيكون بإمكان المنتخبين أن يجريا 6 تغييرات كاملة في المباراة.

في نفس السياق، ستكون هناك دقيقة صمت قبل صافرة الانطلاقة ترحما على وفاة “قدور بخلوفي” لاعب سابق في منتخب جبهة التحرير والمناصرين الثلاث الذين وافتهم المنية في جيجل عندما كان المنتخب يشارك في كأس إفريقيا بالقاهرة.