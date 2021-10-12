أبطال إفريقيا يهزمون النيجر ويستعيدون صدارة المجموعة

هزم أمسية اليوم الثلاثاء المُنتخب الوطني الجزائري مُنتخب النيجر برباعية كاملة دون رد.

المواجهة جرت بملعب الجنرال “سيني كونتشي” بالعاصمة النيجيرية نيامي لحساب الجولة ال4 من تصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر سنة 2022.

وسجل رباعية الخضر كل من رياض محرز في الدقيقة ال20، عيسى ماندي في الدقيقة ال33، إسماعيل بن ناصر في الدقيقة ال47 وبغداد بونجاح في الدقيقة ال54.

وبهذا الفوز استعاد أبطال إفريقيا صدارة المجموعة من مُنتخب بوركينافاسو بفارق الأهداف بعد التساوي في النقاط ب10 نقاط لكل مُنتخب.