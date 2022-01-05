أبطال إفريقيا يواصلون سلسلة اللاهزيمة ويقتربون من إيطاليا

واصل المُنتخب الوطني الجزائري سلسلة اللاهزيمة أمسية اليوم الأربعاء بعد الفوز على مُنتخب غانا في مواجهة ودية.

المواجهة التي جرت بملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة انتهت بثلاثية دون رد.

وبهذا الفوز وصل أبطال إفريقيا للمُباراة ال34 دون هزيمة ليقتربوا من تحطيم الرقم القياسي العالمي لمنتخب إيطاليا ب37 مباراة.

ويحتل منتخبا إسبانيا والبرازيل المركز الثاني في ترتيب أطول سلسلة بدون هزيمة ب36 مباراة.