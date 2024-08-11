أبطال الجزائر في الأولمبياد يحلون غدا بأرض الوطن

كشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عن موعد عودة الرياضيين الجزائريين الذين شاركوا في الألعاب الأولمبية بباريس.

وقالت اللجنة الأولمبية أن البعثة الرياضية التي تضم أبطال الجزائر كيليا نمور وإيمان خليف إلى جانب سجاتي محمد ستحل بالجزائر غدا الإثنين عند الساحة الواحدة ونصف زوالا.

وكان الثلاثي الجزائري قد منح الجزائر ميداليتين ذهبيتين و ميدالية برونزية، الذي ينتظر أن يكون استقبالهم حار من قبل الجمهور الجزائري الذي تابع كل صغيرة و الكبيرة التي خصت مشوارهم في الألعاب الأولمبية التي اختتمت سهرة اليوم.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more–