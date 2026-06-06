أبطال الجزائر يجوبون شوارع العاصمة عبر حافلة مكشوفة

ستكون شوارع العاصمة، أمسية اليوم السبت، على موعد مع احتفالات كبيرة بمناسبة برمجة إدارة مولودية الجزائر جولة بالحافلة المكشوفة لأبطالها رفقة درع البطولة وكأس السوبر.

وفي بيان عبر حسابها على “فيسبوك”، دعت إدارة “العميد” أنصارها إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية، لضمان نجاح هذا الموعد الاحتفالي في أفضل الظروف.

مشدّدة على ضرورة تفادي إستعمال الدراجات النارية والسيارات لمرافقة الموكب، الذي سينطلق من ملعب 5 جويلية باتجاه ساحة كيتاني، مرورا بعدة معاقل لعشاق اللونين الأخضر والأحمر.

كما أوضحت إدارة المولودية بأن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان سلامة الأنصار الراجلين. وانسيابية حركة المرور وعدم عرقلتها. بحكم وجود مستشفيات قريبة، وتفاديا أيضا لحوادث الاصطدام مع الحافلة.

داعية في الأخير، أنصارها إلى التحلي بروح المسؤولية لتمر الجولة الاحتفالية في أفضل الظروف. من دون المساس بأمن وسلامة أي مناصر. والمساهمة في إنجاح هذا الموعد الاحتفالي الذي ستعيشه العاصمة. بمناسبة التتويج الـ 10 للمولودية بلقب البطولة والثالثة تواليا.