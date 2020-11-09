أبطال الجزائر يكتفون بالتعادل أمام رديفهم

إكتفى بطل الجزائر شباب بلوزداد بالتعادل بهدفين لمثلهما خلال إختبار ودي أمام تشكيلة الفريق الرديف، في أول ظهور لأشبال فرانك دوما هذا الموسم.

وفضل التقني الفرنسي، ترك الضبابية تحوم حول تشكيلته الأساسية، كما ترك الحارسين موساوي ومرباح مع الشُبان لإختبارهما.

وإفتتح أكابر السياربي باب التسجيل بواسطة دراوي، قبل أن يعود المميز الصاعد بكوش النتيجة للرديف، ويضيف زميله بلخادم الثاني.

وتفادى أبطال الجزائر الخسارة في الدقائق الأخيرة، عندما عدل المُتألق خالد بوسليو، في لقاء لُعب في ثلاثة أشواط.

يُشار بأن المُباراة عرفت غياب الوافدين الجديدين، مايكي نغومبو ومارسولان كوكبو، بسبب تأخرهما المُتأخر بالتحضيرات.