أبطال الجزائر يُقنعون في لوبومباشي ويفرضون منطقهم على مازيمبي

الرياضة
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أبطال الجزائر يُقنعون في لوبومباشي ويفرضون منطقهم على مازيمبي
بقلم إسماعيل عشاش

عاد شباب بلوزداد، بنقطة ثمينة، من التنقل الذي قاده الى لوبومباشي، حيث فرض منطقه أمام تي بي مازيمبي، في رابطة الأبطال الإفريقية.

وأظهر زملاء أمير سعيود، مستوى محترما لأبعد الحدود طيلة التسعين دقيقة، وكانو قادرين على العودة بالفوز لولا نقص التركيز.

وضيع كل من نقومبو، بشو وتريكات فُرصا لا تُضيع أمام حارس مرمى المُنافس، حارمين الشباب من إنتصار في المُتناول.

ويبقى اللافت للإنتباه، هو تمكن أشبال فرانك دوما من الصمود، رغم الغيابات الكثيرة في التشكيلة الأساسية بسبب الإصابات.

وسيكون أبطال الجزائر، على موعد مع مُلاقاة الكبير صانداونز الجنوب إفريقي، في الجولة الثانية من دور المجموعات.


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