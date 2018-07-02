أبطال الرياضة الجزائرية يواصلون الترشح لجائزة الإبداع الرياضي

واصل أبطال الرياضة الجزائرية، في مختلف الألعاب الرياضية التقدم بطلبات ترشح لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي” عضو ” مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”.

وهذا للتنافس على فئات الدورة العاشرة من الجائزة الأكبر من نوعها على مستوى عدد الفئات وقيمة الجوائز، والأولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي.

و حدد مجلس أمناء الجائزة ، فترة الترشح للدورة العاشرة بداية من الأول من أفريل وحتى 31 أوت 2018، لفئات الإبداع الفردي والجماعي والمؤسسي، وكذلك فئة الناشئين، فيما حدد المجلس محور التنافس المؤسسي في الدورة العاشرة على جميع المستويات المحلي والعربي والدولي.

وهو ” الشباب صنّاع المستقبل الرياضي” حيث سيتم تكريم المؤسسة الرياضية صاحبة أفضل المبادرات في مجال تمكين الشباب في الرياضة سيرا على ذات النهج الذي تم فيه تكريم المؤسسات في الدورة الثامنة وفق محور التنافس المعتمد وهو الحوكمة والشفافية، وفي الدورة التاسعة وفق محور تمكين المرأة في الرياضة.

و يتبقى أقل من 60 يوما على انتهاء فترة استلام ملفات الترشح، وبدء عملية الفرز والتدقيق تمهيدا للبدء بإجراءات التحكيم، لمنح الفرصة لجميع الرياضيين والفرق والمؤسسات الرياضية وذات العلاقة بالرياضة ممن لديهم إنجازات إبداعية للترشح للدورة العاشرة.

حيث يؤكد سعادة مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة على الوصول الى جميع الرياضيين والمؤسسات المحلية والعربية والدولية بمختلف الوسائل، من أجل تحقيق هدف الجائزة التي تدعم جهود التميز والابداع في العمل الرياضي وتكرّم المبدعين ليكون الإبداع سمة أساسية من سمات العمل الرياضي ويرتقي بمستوى انجازاتنا وسقف طموحاتنا”.