أبطال العرب يعبرون عن فرحتهم بالاستقبال الذي خصهم به رئيس الجمهورية

عبرت عناصر المنتخب الوطني الجزائري المُتوج بمونديال العرب عن فرحتها بالاستقبال التي حظيت به من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

حيث قال مُدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، في تصريحات بقصر الشعب:”شكرا لرئيس الجمهورية على هذا الاستقبال وهذا فخر لنا وللاعبين”.

كما قال “ياسين براهيمي”:”نحن سعداء بالقدوم الى الجزائر بالكأس العربية والاحتفال بها مع الشعب”.

وتحدث سعيود قائلا:”شرف عظيم وفخر أن تُستقبل من قبل رئيس الجمهورية”.