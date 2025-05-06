أبطال المصارعة يعودون إلى أرض الوطن بعد تألقهم في البطولة الإفريقية

عاد المنتخب الوطني الجزائري للمصارعة (أكابر) إلى أرض الوطن، مساء اليوم الثلاثاء، بعد مشاركته المشرّفة في البطولة الإفريقية للمصارعة 2025.

واحتضنت البطولة مدينة الدار البيضاء المغربية، بمشاركة نخبة من أبرز المنتخبات الإفريقية.

وقد حظي أبطال الجزائر باستقبال حار بمطار هواري بومدين، حيث رفرف العلم الوطني عاليًا، تكريمًا لإنجازاتهم التي جسدت روح العزيمة والانضباط والتميز.

حصيلة المنتخب كانت مشرّفة للغاية، إذ حصد المصارعون الجزائريون 15 ميدالية موزعة كالتالي:

5 ميداليات ذهبية

7 ميداليات فضية

3 ميداليات برونزية

هذا التألق يبرهن مرة أخرى على المكانة التي تحتلها المصارعة الجزائرية على الساحة القارية. ويؤكد العمل الكبير الذي تقوم به الاتحادية الوطنية للعبة، إلى جانب الجهاز الفني والإداري، في سبيل تطوير هذا التخصص.