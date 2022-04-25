أبطال مسلسل “حب ملوك” و “الفوندو” ضيوف زابينغ رمضان.. تصريحات مثيرة

إستضاف برنامج زابينغ رمضان أبطال مسلسل حب ملوك. بالإضافة إلى تدخل عبر سكايب مع بطل مسلسل الفوندو الممثل التونسي نضال السعدي.

وخلال البرنامج كشفت الممثلة القديرة سعاد سبكي ان الإحتكاك بالأشقاء التوانسة لم يكن صعب. وكنا عائلة واحدة خلال العمل في المسلسل. بالرغم من إختلاف في اللهجة والثقافة لم تكن هناك صعوبات في التأقلم.

وكشفت الفنانة سعاد سبكي أنها لم ترد دخول إبنتها سامية مجال التمثيل عندما كانت صغيرة وهي تحت وصايتها. ولكن بعد زواجها دخلت هذا المجال وهي في عصمة رجل على حد قولها. وتابعت سعاد سبكي انها تريد ان تنجح إبنتها دون واسطة أومحسوبية بعملها وقدراتها.

أما فيما يخص مسلسل الفوندو قال الممثل التونسي نضال السعدي ان هذا المسلسل نال إعجاب عدد كبير من الجمهور. واضاف ان مشاركة الفنانين الجزائريين في المسلسل كانت جد إيجابية وفعالة واعطت المزيد. كما صرح نضال أنه لا يمانع من المشاركة في فيلم جزائري إذا أتتني الفرصة.

أما حول المسلسلات الجزائرية قال نضال أولاد الحلال ومسلسل يما عجبوني بزاف

وكشف نضال حول إختيار يوسف السحيري عوض محمد رغيس للتمثيل في مسلسل الفوندو ان المخرجة سوسن الجمني قامت بالإتصال برغيس الذي إعتذر بسبب إلتزاماته لهذا وقع الإختيار على السحيري

بينما الممثل مراد أوجيت قال ان تجربة مسلسل حب ملوك مع الاشقاء التونسيون كانت جد إيجابية وناجحة واعطتنا المزيد من الخبرة وأيضا الإحتكاك مع الثقافات الاخرى.